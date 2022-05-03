Трассу Киев-Чоп частично перекрыли. В Ровенской области автобус столкнулся с бензовозом, 27 человек погибли (обновлено) 3 мая, 21:49 Цей матеріал також доступний українською ДТП в Ровенской области (Фото:Нацполиция / Facebook)

В Ровенской области во вторник вечером, 3 мая, на трассе Киев-Чоп столкнулись автобус и бензовоз. По меньшей мере погибли 16 человек, еще шесть — пострадали.

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Обновлено в 23:29. Советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что в результате ДТП погибли 27 человек. Из 38 пассажиров автобуса уцелело всего 12 человек.

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Обновлено в 22:48. Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, число жертв ДТП увеличилось до 17 человек. Пожар ликвидирован.

Об этом сообщает Нацполиция Ровенской области.

По информации правоохранителей, ДТП произошло недалеко от села Сытное Дубенского района.

Движение по автодороге Киев-Чоп на этом участке перекрыто полностью.

На месте инцидента работают правоохранители, спасатели и медики.

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