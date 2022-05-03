Трассу Киев-Чоп частично перекрыли. В Ровенской области автобус столкнулся с бензовозом, 27 человек погибли (обновлено)

3 мая, 21:49
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ДТП в Ровенской области (Фото:Нацполиция / Facebook)

ДТП в Ровенской области (Фото:Нацполиция / Facebook)

В Ровенской области во вторник вечером, 3 мая, на трассе Киев-Чоп столкнулись автобус и бензовоз. По меньшей мере погибли 16 человек, еще шесть — пострадали.

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Обновлено в 23:29. Советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что в результате ДТП погибли 27 человек. Из 38 пассажиров автобуса уцелело всего 12 человек.

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Обновлено в 22:48. Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, число жертв ДТП увеличилось до 17 человек. Пожар ликвидирован.

https://twitter.com/SESU_UA/status/1521574000283074560

Об этом сообщает Нацполиция Ровенской области.

По информации правоохранителей, ДТП произошло недалеко от села Сытное Дубенского района.

Движение по автодороге Киев-Чоп на этом участке перекрыто полностью.

На месте инцидента работают правоохранители, спасатели и медики.

https://www.facebook.com/100068845675279/posts/303400218631498/
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   ДТП Авария Ровенская область

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