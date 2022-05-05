ДТП в Ровенской области: 17-летний парень получил 60% ожогов тела, спасая свою мать

5 мая, 18:02
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17-летний Вадим Скрипец (Фото:Ирина Суслова / Facebook)

17-летний Вадим Скрипец (Фото:Ирина Суслова / Facebook)

В Ровенской области 3 мая произошла масштабная авария с участием микроавтобуса, бензовоза и рейсового автобуса. Погибли 26 из 38 человек.

Самый молодой пассажир автобуса сейчас борется за жизнь, сообщила депутат и член комитета Верховной Рады по правам человека Ирина Суслова.

Вадиму Скрипцу всего 17 лет. В декабре 2021 года он потерял отца.

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«Недавно парень принял волевое решение: эвакуировать мать в Польшу. С Нежина семья отправилась в Киев, откуда отправилась в направлении Львова, видимо, в последнюю поездку в своей жизни», — пишет Суслова.

По ее словам, автобус, в котором ехала семья Вадима, въехал в уже горящий бензовоз.

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У пассажиров было мало времени, чтобы выбраться из транспорта. Однако Вадим не мог бросить свою мать. На тот момент парень уже пострадал от ожогов, но все равно пытался спасти ее, пока мог стоять на ногах.

Мама Вадима погибла на месте, а он сам получил 60% ожогов.

Сейчас парень находится в тяжелом состоянии в ожоговом центре Ровно. Рядом с ним находится тетя Елена.

Подросток нуждается в дорогих операциях, стоимость которых, по предварительным оценкам, достигает около 50 тысяч долларов.

https://www.facebook.com/ir.suslova/posts/7372316019476502
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   ДТП Авария Ровенская область

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