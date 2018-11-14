14 ноября 2018, среда

ДТП в Ровенской области унесло жизнь известного украинского спортсмена

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Водитель не справился с управлением
Фото: пресс-служба полиции

Водитель не справился с управлением

В результате ДТП на автотрассе Киев-Чоп погиб известный украинский спортсмен.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

По информации издания UA-Football, скончался 33-летний спортсмен, чемпион мира по армреслингу Андрей Пушкарь.

В полиции рассказали, что на автодороге между селами Гаи-Левятинские и Крупец 26-летний житель Острожского района, известный украинский спортсмен, по предварительной информации, водитель автомобиля Citroen, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком под управлением 30-летнего жителя Черновицкой области.

В салоне фургона находилось еще двое пассажиров: отец водителя, 50-летний житель Острожского района и 33-летний спортсмен из Тернопольской области. Они получили травмы несовместимые с жизнью.

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