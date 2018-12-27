ДТП в Ровенской области: столкнулись два автомобиля, шесть пострадавших Сегодня, 20:21 222 Цей матеріал також доступний українською Фото: пресс-служба полиции Ровенской области В результате аварии пострадали шесть человек

В результате ДТП в Ровенской области пострадали шесть человек, сообщили в пресс-службе областной полиции.

По предварительной информации, водитель автомобиля Peugeot не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасную скорость движения и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volksvagen Transporter.

Водителя микроавтобуса с рваными ранами лица доставили в реанимационное отделение местной больницы. У его жены диагностировали открытый перелом ноги и ушибы тела, а их четырехлетняя дочь получила рваную рану лица.

Водитель второго авто доставлен в больницу с рваными ранами головы, шеи и подозрением на перелом челюсти. У его пассажирки медики диагностировали перелом носа. Еще один пассажир получил легкие травмы, а потому от госпитализации отказался.

По факту нарушения правил дорожного движения начато досудебное расследование по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.