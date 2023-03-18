На Прикарпатье столкнулись два автобуса: один человек погиб и 24 травмированы 18 марта, 13:46 В Ивано-Франковской области столкнулись два автобуса (Фото:ГСЧС)

Утром в субботу, 18 марта, в селе Товмачик Коломыйского района Ивано-Франковской области столкнулись два рейсовых автобуса. В результате ДТП один человек погиб и еще 24 получили травмы.

Об этом сообщили в полиции области.

ДТП произошло около семи утра на трассе Т-09−05. Полицейские установили, что 56-летний водитель автобуса Эталон, сообщением Коломыя — Мукачево, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом Volkswagen LT, курсирующим по маршруту Ланчин — Коломыя.

Видео дня

В результате аварии одна пассажирка Volkswagen LT погибла на месте.

23 пассажира из обоих транспортных средств и 36-летний водитель Volkswagen LT были доставлены в больницы с разными повреждениями. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Водителя Эталона полицейские проверили на состояние опьянения. Установлено, что за рулем он был трезв.



Событие квалифицировали по ч. 2. ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

На месте происшествия продолжают работать полицейские, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

Также на месте ДТП работали спасатели, ликвидировавшие последствия аварии, сообщили в ГСЧС.