В Полтавской области автобус столкнулся с автомобилем: двое погибших, 11 пострадавших

30 июля, 23:00
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На момент столкновения в маршрутке было 17 пассажиров и водитель (Фото:Главное управление национальной полиции в Полтавской области)

На момент столкновения в маршрутке было 17 пассажиров и водитель (Фото:Главное управление национальной полиции в Полтавской области)

В воскресенье, 30 июля, в Полтавской области столкнулись автобус с автомобилем Volkswagen Tiguan. В результате ДТП два человека погибли, а 11 получили телесные повреждения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Полтавской области.

По данным полиции, 30 июля около 15 часов произошло дорожно-транспортное происшествие на автодороге между селами Прони и Стаси Полтавского района.

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Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

По предварительной версии следствия, ДТП произошло в результате столкновения автобуса РУТА с автомобилем Volkswagen Tiguan. На месте событий погиб 40-летний водитель легковушки и 56-летняя пассажирка маршрутного автобуса.

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В настоящее время известно, что телесные повреждения различной степени тяжести получили пассажирка легковушки и 10 пассажиров автобуса, среди которых один ребенок. Пострадавших доставили в больницу.

В полиции отметили, что на момент столкновения в маршрутке было 17 пассажиров и водитель.

По данному факту следственным подразделением Главного управления полиции, под процессуальным руководством Полтавской областной прокуратуры, начато досудебное расследование по части 3 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   ДТП Авария Полтавская область

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