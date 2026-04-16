В МИД подтвердили, что в Польше перевернулся микроавтобус с украинцами

16 апреля, 21:12
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В Польше автобус с украинцами попал в аварию (Фото: Пожарная служба Ланьцута)

В Польше автобус с украинцами попал в аварию (Фото: Пожарная служба Ланьцута)

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили информацию о том, что в Польше перевернулся микроавтобус, в котором находились украинские граждане.

По информации Генконсульства Украины в Люблине, 15 апреля на автостраде А4 вблизи польского города Ланьцут перевернулся микроавтобус с украинской регистрацией. В нем находились шесть украинцев. Пятерым людям оказали медпомощь на месте, а еще одну гражданку госпитализировали. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

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В МИД отметили, что консулы контактируют с правоохранителями для выяснения обстоятельств ДТП.

В ведомстве добавили, что водителя еще не задержали.

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Ранее пожарная служба Ланьцута сообщала, что 15 апреля автобус с украинцами въехал в энергопоглощающие барьеры и перевернулся. Среди украинцев в автобусе была девятилетняя девочка.

По словам правоохранителей, 56-летний водитель потерял контроль над автобусом, съехал с дороги, ударился об энергопоглощающие барьеры и перевернулся. С травмами его отправили в больницу.

Как сообщила полиция, на момент аварии водитель был трезв.

Редактор: Екатерина Шпак

Теги:   Польша Авария МИД Украины ДТП Украинцы

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