У Днепропетровской области перевернулся пассажирский автобус: один человек погиб, 17 пострадали

7 июля, 10:35
ДТП произошло около 5:00 на автодороге в Петриковском районе (Фото: Полиция Днепропетровской области/Telegram)

Утром в понедельник, 7 июля, в Днепропетровской области перевернулся пассажирский автобус, в результате чего один человек погиб, еще 17 пострадали.

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области в Telegram.

ДТП произошло около 5:00 на автодороге в Петриковском районе.

Предварительно, автобус Van Hool перевернулся после того, как водитель не справился с управлением и съехал с дороги.

В результате аварии погиб один пассажир автобуса, еще 17 человек получили телесные повреждения. Пострадавших госпитализировали для оказания необходимой помощи.

Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека и телесные повреждения).

Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.

