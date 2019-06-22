Массовое ДТП в Черноморске: водитель Audi задел пять авто, пострадал прохожий
В Черноморске Одесской области произошло массовое ДТП с участием шести авто.
По данным полиции, инцидент произошел на проспекте Мира в центре города.
28-летний житель Киевской области на Aуди Q8 не справился с управлением и протаранил пять машин, которые находились на автостоянке. В результате ушиб мягких тканей бедра получил 24-летний прохожий, которого задело припаркованной машиной.
Водитель Ауди находился в состоянии алкогольного опьянения.
В отношении правонарушителя составлены административные протоколы по ст. 124, 126 и 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.