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Массовое ДТП в Черноморске: водитель Audi задел пять авто, пострадал прохожий

22 июня, 15:05
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Массовое ДТП в Черноморске: водитель Audi задел пять авто, пострадал прохожий - фото

НПУ

Пострадали пять припаркованных авто

В Черноморске Одесской области произошло массовое ДТП с участием шести авто.

По данным полиции, инцидент произошел на проспекте Мира в центре города.

28-летний житель Киевской области на Aуди Q8 не справился с управлением и протаранил пять машин, которые находились на автостоянке. В результате ушиб мягких тканей бедра получил 24-летний прохожий, которого задело припаркованной машиной.

Водитель Ауди находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении правонарушителя составлены административные протоколы по ст. 124, 126 и 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Теги:   Одесская область Черноморск ДТП

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