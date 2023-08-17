В Одесской области полицейский дважды переехал женщину и скрылся с места ДТП до приезда медиков — видео 17 августа, 14:59 Женщина умерла от полученных травм (Фото:ГБР)

В Белгород-Днестровском Одесской области произошло ДТП с участием полицейских, один из них дважды переехал женщину.

Как сообщили в Госбюро расследований, инцидент произошел 16 августа. Полицейский на авто выезжал задним ходом от дома и наехал на пенсионеру. Рядом с ним ехала его жена, тоже сотрудница правоохранительных органов.

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После наезда супруги переместили пострадавшую на скамью под подъездом, после чего вызвали скорую помощь. Водитель покинули место аварии еще до приезда медиков, позже место ДТП покинула и его жена.

Пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм.

В ГБР также опубликовали видео, на котором видно, как супруги переносят женщину на руках.

В полиции Одесской области уточнили, что по факту инцидента начато служебное расследование. Жену полицейского и водителя авто отстранили от выполнения служебных обязанностей.

Правоохранитель сейчас задержан.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в нарушении правил дорожного движения (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

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Его жене дается оценка правомерности действий. Следствие продолжается.

Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.