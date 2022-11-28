Расследование продолжается. Причиной ДТП с украинскими военными в Латвии могла стать непогода — МИД

28 ноября, 15:17
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Место ДТП в Латвии с украинскими военнослужащими (Фото:Скриншот видео ERR)

Место ДТП в Латвии с украинскими военнослужащими (Фото:Скриншот видео ERR)

Военным, которые 27 ноября попали в ДТП в Латвии, сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь. Предварительная причина аварии — непогода.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

По его словам, в настоящее время посольства Украины в Латвии и Эстонии заботятся об украинских военнослужащих, попавших в аварию.

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«Им предоставляется необходимая медицинская помощь, угроз жизни нет. Дипломаты также взаимодействуют с правоохранителями для выяснения причин аварии. Предварительная версия — непогода », — пишет спикер МИД.

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В воскресенье, 27 ноября, в Латвии в ДТП попал автобус с украинскими военными — он столкнулся с грузовиком.

В результате ДТП погиб один человек — водитель автобуса, который является гражданином Эстонии, и осуществлял рейс по заказу Сил обороны страны. Еще 26 человек получили ранения. Среди них один эстонский военнослужащий, а остальные — военнослужащие ВСУ.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   ДТП Авария МИД Украины Латвия

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