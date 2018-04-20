ДТП в Кривом Роге: суд частично засекретил рассмотрение дела

Речь идет о врачебной тайне одного из участников ДТП в Кривом Роге, где погибли 9 человек

Судебные заседания по материалам дела о тройном ДТП с девятью погибшими в Кривом Роге будет частично закрытым.

Соответствующее решение принял Бабушкинский районный суд Днепра в ответ на ходатайство адвокатов участника дорожно-транспортного происшествия, передает Радио Свобода.

В частности, засекреченными будут заседания, которые будут касаться избрании меры пресечения водителю Mazda. Адвокаты ходатайствовали, что во время суда будет озвучиваться информация о болезни подозреваемого, а это относится к врачебной тайне.

Судья удовлетворил ходатайство адвокатов. Заседания будут проходить в закрытом режиме, когда речь пойдет о состоянии здоровья подозреваемого.

Заседание в Бабушкинском райсуде Днепра 20 апреля проходит в режиме видеоконференции с Саксаганским райсудом Кривого Рога, куда доставили подозреваемого. Планируется, что на этом заседании суд должен избрать подозреваемому меру пресечения.

Напомним, ДТП с участием легкового автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса, который перевозил работников металлургического завода Arcelor-Mittal, произошло 17 апреля в 5:53.

Число жертв ДТП достигло девяти человек.

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По данным местных СМИ, во время движения маршрутки на мигающий желтый сигнал светофора перекресток проезжал легковой автомобиль Mazda, который протаранил общественный транспорт. Маршрутку отбросило на встречную полосу под колеса автобуса

Водителю Mazda сообщили о подозрении.

После ряда трагических ДТП в Украине Кабмин рассмотрит вопрос отмены желтого сигнала светофора.