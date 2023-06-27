Суд арестовал правоохранителя, который пьяным совершил смертельное ДТП в Кировоградской области. Погибли трое 17-летних девушек 27 июня, 13:47 Водителя-правоохранителя, совершившего смертельное ДТП на Кировоградщине, отправили под арест (Фото:ГБР)

Суд арестовал правоохранителя, который совершил смертельное ДТП в Кировоградской области. В результате аварии погибли три 17-летние девушки.



Об этом сообщает Государственное бюро расследований во вторник, 27 июня.

Правоохранителю избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

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25 июня возле поселка Новгородка Кировоградской области в дорожной аварии погибли трое 17-летних девушек-выпускниц. Еще четырех пассажирок госпитализировали.

Водитель-правоохранитель был пьян — драгер показал 1,29 промилле алкоголя в крови. Ему сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем гибель нескольких людей (ч. 4 ст. 286−1 УКУ).

