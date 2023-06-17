В результате ДТП в Броварском районе погибла водитель и четыре ребенка пострадали — Нацполиция

17 июня, 20:57
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Последствия ДТП в Киевской области (Фото:ANDRII NEBYTOV/Telegram)

Последствия ДТП в Киевской области (Фото:ANDRII NEBYTOV/Telegram)

В Броварском районе Киевской области в субботу, 17 июня, произошло ДТП. В результате водитель погибла и четыре ребенка, которые находились в машине, получили травмы.

Об этом сообщил начальник главного управления Национальной полиции Киевской области Андрей Небитов в Telegram.

Трагедия произошла в районе села Веселиновка. 34-летняя водитель Cherry выехала на обочину и столкнулась с деревом.

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ANDRII NEBYTOV/Telegram
Фото: ANDRII NEBYTOV/Telegram

«Последствия трагические — женщина погибла, четверо пассажиров в возрасте 5, 11, 14 и 15 лет госпитализированы в медицинское учреждение», — написал Небитов.

ANDRII NEBYTOV/Telegram
Фото: ANDRII NEBYTOV/Telegram
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   ДТП Российская агрессия

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