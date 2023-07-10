Судья Алексей Тандыр, сбивший нацгвардейца в Киеве, был пьян — ГБР 10 июля, 21:34 Место инцидента (Фото:t.me/kyiv_pro_office)

Судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр, подозреваемый в совершении ДТП, которое привело к гибели нацгвардейца в конце мая, управлял авто в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в комментарии Факты.ICTV.

ДБР утверждает, что Тандыр, «имея специальные юридические знания и профессиональные навыки, принимал меры по сокрытию следов алкогольного опьянения и предотвращению установления количества алкоголя в отобранных у него биологических жидкостях».

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Однако, добавили там, следствие провело ряд экспертиз.

«По полученным результатам мы можем констатировать, что факт пребывания судьи Тандыра в момент смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения доказан. В частности, это полностью подтверждается выводами судебно-психологической экспертизы», — сообщили журналистам в ДБР, добавив, что следствие до сих пор ожидает результатов экспертизы по содержанию алкоголя в крови.

В ночь на 26 мая Алексей Тандыра насмерть сбил 23-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко на блокпосту в Киеве.

После задержания, по словам работников Госбюро расследований, судья отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения в больнице. Позже у него принудительно взяли биологические образцы.

27 мая Тандыра отправили под стражу без возможности внесения залога.

Он подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения, управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть потерпевшего.

Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет.

2 июня Высший совет правосудия временно отстранил Тандыра от осуществления правосудия.