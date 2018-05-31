31 мая 2018, четверг

ДТП в Киеве: на Банковой опровергли, что автомобиль из кортежа Порошенко сбил велосипедиста

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Велосипедист был сбит на пешеходном переходе на Позняках
фото: dtp.kiev.ua

Велосипедист был сбит на пешеходном переходе на Позняках

В Администрации президента Украины отрицают информацию СМИ о том, что автомобиль из кортежа Петра Порошенко сбил велосипедиста на пешеходном переходе.

"Указанный автомобиль не является частью кортежа президента", - отметили в АП в комментарии Украинской правде.

По данным источников УП в правоохранительных органах, в ДТП попала передовая машина, президент ехал через один километр.

В полиции уточнили, что ДТП произошло с участием полицейского автомобиля, который выполнял спецзадание.

По факту ДТП начато уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Очевидцы сообщили, что виновник ДТП имеет много документов из государственных органов. Сейчас место ДТП оцеплено усиленными патрулями полиции. На месте аварии собралась огромная толпа людей.

Напомним, что 31 мая в Киеве на улице Григоренко на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил 13-летнего велосипедиста. По данным УП, ДТП произошло с участием авто из кортежа президента Украины Петра Порошенко.

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