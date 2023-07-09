Авто на скорости влетело в заправку. Появилось видео ДТП в Киеве, в результате которого загорелась АЗК 9 июля, 20:05 Автомобиль на скорости влетел в заправку в Киеве (Фото:Скриншот из видео KLO / Facebook)

В сети появилось видео первых минут ДТП в Киеве в это воскресенье, в результате которого вспыхнул пожар на заправке.

Видео опубликовали в сети АЗК KLO, на чьей заправке на Броварском проспекте и произошла авария.

На видео видно, как автомобиль на большой скорости влетает в заправочную колонку, после чего сразу загорается.

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В KLO со ссылкой на очевидцев пишут, что водитель кабриолета AUDI TT с пассажиром пересек три полосы, а потом на скорости въехал на заправку и врезался в заправочную колонку, не справившись с управлением.

В полиции пока официально не комментировали все обстоятельства и причины ДТП.

Известно, что в результате пожара на АЗК в Киеве пострадали три человека и полностью сгорело здание и наземное оборудование АЗС, а также восемь легковых авто.



Пожар тушили более 60 спасателей и 15 единиц спасательной техники.

Мэр Киева Виталий Кличко писал, что пожар возник в результате удара легкового автомобиля в заправочную колонку.