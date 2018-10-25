ДТП в Харькове: врачи не нашли противопоказаний для пребывания Зайцевой в СИЗО

Комиссия, под управлением Харьковской ОГА, по результатам осмотров решила, что противопоказаний для пребывания в СИЗО у Елены Зайцевой нет.
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
"По результатам обследования областными специалистами ни одной патологии у подследственной Зайцевой не обнаружено. Никаких противопоказаний для ее пребывания в условиях следственного изолятора нет", - заявил начальник управления здравоохранения Харьковской ОГА Богдан Федак.
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Федак добавил, что комиссию создали по обращению заведующего медицинской части СИЗО. Зайцеву осматривали и обследовали областной нейрохирург, кардиолог, областной офтальмолог, областной дерматовенеролог, ревматолог, а также областные специалисты по ультразвуковой и лабораторной диагностике. Патологий они не обнаружили.
Напомним, что 18 октября 2017 года на улице Сумской в центре Харькова внедорожник Lexus отбросило в толпу пешеходов после столкновения с Volkswagen. В результате аварии погибли шесть человек.
Полиция задержала 20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, и водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова.
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