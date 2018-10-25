25 октября 2018, четверг

ДТП в Харькове: врачи не нашли противопоказаний для пребывания Зайцевой в СИЗО

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В результате ДТП в Харькове погибли шесть человек
Фото: Ростислав Касьяненко / Facebook

В результате ДТП в Харькове погибли шесть человек

Комиссия, под управлением Харьковской ОГА, по результатам осмотров решила, что противопоказаний для пребывания в СИЗО у Елены Зайцевой нет.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"По результатам обследования областными специалистами ни одной патологии у подследственной Зайцевой не обнаружено. Никаких противопоказаний для ее пребывания в условиях следственного изолятора нет", - заявил начальник управления здравоохранения Харьковской ОГА Богдан Федак.

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Федак добавил, что комиссию создали по обращению заведующего медицинской части СИЗО. Зайцеву осматривали и обследовали областной нейрохирург, кардиолог, областной офтальмолог, областной дерматовенеролог, ревматолог, а также областные специалисты по ультразвуковой и лабораторной диагностике. Патологий они не обнаружили.

Напомним, что 18 октября 2017 года на улице Сумской в ​​центре Харькова внедорожник Lexus отбросило в толпу пешеходов после столкновения с Volkswagen. В результате аварии погибли шесть человек.

Полиция задержала 20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, и водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова.

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