ДТП в Харькове: адвокат потерпевших подала жалобу на прокуроров из-за экспертизы Зайцевой Сегодня, 16:22 86 Цей матеріал також доступний українською Елена Зайцева и Геннадий Дронов Фото: NewsRoom

Адвокат, представляющая семьи потерпевших в резонансном ДТП в центре Харькова, подала жалобу на представителей прокуратуры из-за проведения психиатрической экспертизы водителя Lexus Елены Зайцевой.

Об этом NewsRoom сообщила сама адвокат Лариса Матвеева.

По ее словам, прокуроры должным образом не пояснили, почему они выступают против проведения комплексной психиатрической экспертизы Зайцевой.

"Мы так и не услышали внятного ответа со стороны прокуратуры, поэтому решили подать жалобу в квалификационно-дисциплинарную комиссию. Наше обращение с приложениями получили вчера [учреждение находится в Киеве]. Я не берусь прогнозировать, насколько скоро на жалобу ответят, поскольку сейчас конец года и многое зависит от загруженности", - отметила Матвеева.

Напомним, что суд Харькова частично удовлетворил ходатайство о проведении комплексной психиатрической экспертизы Елены Зайцевой. Экспертизу должны были провести до 10 декабря.

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18 октября 2017 года на улице Сумской в центре Харькова внедорожник Lexus отбросило в толпу пешеходов после столкновения с Volkswagen. В результате аварии погибли шесть человек.

Полиция задержала 20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, и водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова.

Фигурантка дела Елена Зайцева рассказала свою версию случившегося. По ее словам, она ехала на желтый сигнал светофора и не успевала затормозить, когда начал двигаться Volkswagen Touareg.

Геннадий Дронов заявил, что в момент ДТП двигался на зеленый сигнал светофора со скоростью 40 км/час.

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