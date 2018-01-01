Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Джуди Демпси
"Мини-Меркель" еще себя покажет
Иван Яковина
Будущее наступает. Что на самом деле происходит во Франции
Богдан Данилишин
Как Украине нарастить экспорт
Иван Компан
Кто ответит за скучный базар

ДТП в Харькове: адвокат потерпевших подала жалобу на прокуроров из-за экспертизы Зайцевой

Сегодня, 16:22
86
Цей матеріал також доступний українською

Елена Зайцева и Геннадий Дронов

Фото: NewsRoom

Адвокат, представляющая семьи потерпевших в резонансном ДТП в центре Харькова, подала жалобу на представителей прокуратуры из-за проведения психиатрической экспертизы водителя Lexus Елены Зайцевой.

Об этом NewsRoom сообщила сама адвокат Лариса Матвеева.

По ее словам, прокуроры должным образом не пояснили, почему они выступают против проведения комплексной психиатрической экспертизы Зайцевой.

"Мы так и не услышали внятного ответа со стороны прокуратуры, поэтому решили подать жалобу в квалификационно-дисциплинарную комиссию. Наше обращение с приложениями получили вчера [учреждение находится в Киеве]. Я не берусь прогнозировать, насколько скоро на жалобу ответят, поскольку сейчас конец года и многое зависит от загруженности", - отметила Матвеева.

Напомним, что суд Харькова частично удовлетворил ходатайство о проведении комплексной психиатрической экспертизы Елены Зайцевой. Экспертизу должны были провести до 10 декабря.

Вы можете не снимать. На суде представили видео, на котором зафиксирована Зайцева в первые минуты после ДТП

18 октября 2017 года на улице Сумской в центре Харькова внедорожник Lexus отбросило в толпу пешеходов после столкновения с Volkswagen. В результате аварии погибли шесть человек.

Полиция задержала 20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, и водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова. 

Фигурантка дела Елена Зайцева рассказала свою версию случившегося. По ее словам, она ехала на желтый сигнал светофора и не успевала затормозить, когда начал двигаться Volkswagen Touareg.

Геннадий Дронов заявил, что в момент ДТП двигался на зеленый сигнал светофора со скоростью 40 км/час.

[gallery]

В Харькове внедорожник врезался в толпу пешеходов, есть погибшие

[/gallery]

Теги:   Геннадий Дронов Елена Зайцева Прокуратура Харьков ДТП

Спецтема   Смертельное ДТП в Харькове

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Украина/События

Сегодня, 16:31

article_img
Насиров через суд восстановился в должности главы ГФС

ТОП-3 мнений

Виталий Сыч - фото
Виталий Сыч
Истинные ценности
6012
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Мировая медицинская революция
3746
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
10 декабря: Новый начальник ГРУ и провал Брексита
3520
Виталий Сыч - фото
Виталий Сыч
Истинные ценности
6012
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Через семь минут вы скажете все
5320
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Мир все более безумен
5269
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
28987
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25113
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
20629

Читайте также

Украина

Сегодня, 16:02

article_img
Мир и Украина в 2019 году. Что изменится уже завтра
IT-индустрия

Сегодня, 03:31

article_img
В Instagram появилась функция голосовых сообщений
Страны

Сегодня, 01:32

article_img
Годовая инфляция в Венесуэле превысила миллион процентов

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Ежедневно вечером вам будет приходить подборка лучших материалов за день

Подписаться