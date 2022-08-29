Смертельное ДТП в Ивано-Франковской области: микроавтобус врезался в маршрутку с пассажирами

29 августа, 12:10
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Среди пострадавших пассажиров маршрутки шестеро детей (Фото:ГСЧС)

Среди пострадавших пассажиров маршрутки шестеро детей (Фото:ГСЧС)

В воскресенье вечером, 28 августа, в Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса Peugeot Partner и маршрутки Богдан, в которой находились 22 человека.

Как рассказали в облуправлении Национальной полиции, авария произошла между населенными пунктами Назавизов и Цуцилов.

Согласно предварительным данным, 52-летний местный житель за рулем Peugeot выехал на встречную полосу движения, где совершил лобовое столкновение с автобусом, в результате чего погиб на месте происшествия.

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По словам правоохранителей, причиной ДТП стало превышение скорости, из-за которого мужчина не справился с управлением.

Кроме того, водитель Богдана и 15 его пассажиров, среди которых шесть детей, получили различные травмы и были доставлены в больницу.

https://www.facebook.com/frankivsk.police/posts/pfbid0oicn7An82BHEz6LTHJrWv59RmmwiGfgK5eteHgok8WF6EaCNUA41EVPtgrVtA4JUl
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   ДТП Маршрутки Автобус Ивано-Франковская область

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