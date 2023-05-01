В Хмельницком на переходе сбили сотрудницу полиции и двух военных, есть погибший

1 мая, 20:02
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Один из военных погиб, а двух других пострадавших доставили в больницу (Фото:Поліція Хмельницької області/Facebook)

Один из военных погиб, а двух других пострадавших доставили в больницу (Фото:Поліція Хмельницької області/Facebook)

В Хмельницком на пешеходном переходе мужчина сбил сотрудницу полиции и двух военнослужащих. В результате один военный погиб.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области в Facebook.

По их данным, дорожно-транспортное происшествие произошло 1 мая приблизительно в 13:00 по улице Тернопольской.

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«Водитель автомобиля Опель на пешеходном переходе совершил наезд на трех человек: 31-летнюю сотрудницу полиции и двух 45-летних военнослужащих», — говорится в сообщении.

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В результате ДТП один из военных погиб, а двух других пострадавших доставили в больницу.

Расследованием занимаются следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Хмельницкой области.

Водитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Военные ДТП Хмельницкий Российская агрессия

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