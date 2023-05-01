В Хмельницком на переходе сбили сотрудницу полиции и двух военных, есть погибший
Один из военных погиб, а двух других пострадавших доставили в больницу (Фото:Поліція Хмельницької області/Facebook)
В Хмельницком на пешеходном переходе мужчина сбил сотрудницу полиции и двух военнослужащих. В результате один военный погиб.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области в Facebook.
По их данным, дорожно-транспортное происшествие произошло 1 мая приблизительно в 13:00 по улице Тернопольской.
«Водитель автомобиля Опель на пешеходном переходе совершил наезд на трех человек: 31-летнюю сотрудницу полиции и двух 45-летних военнослужащих», — говорится в сообщении.
В результате ДТП один из военных погиб, а двух других пострадавших доставили в больницу.
Расследованием занимаются следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Хмельницкой области.
Водитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.