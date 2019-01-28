ДТП в Харькове: суд требует отвода экспертов, которые не смогли определить скорость авто Зайцевой Вчера, 19:45 1407 Цей матеріал також доступний українською NewsRoom Елена Зайцева NewsRoom

Киевский райсуд Харькова по делу о смертельном ДТП вызвал экспертов, проводивших экспертизу фигурантки дела Елены Зайцевой для повторного рассмотрения вопроса об их отводе, сообщает Укринформ.

Суд рассмотрел ходатайство адвоката фигуранта дела Геннадия Дронова Сергея Перепелицы о повторном отводе экспертов Харьковского НИИ судебной экспертизы имени Бокариуса, которые проводили автотехническую экспертизу в рамках дела, но не сумели дать ответ о скорости движения автомобиля Зайцевой.

Несмотря на то, что прокуроры и адвокаты Зайцевой выступили против, суд принял решение вызвать на следующее заседание всех четырех экспертов, чтобы рассмотреть вопрос об отводе в их присутствии.

Следующее заседание суда назначено на среду, 30 января.



18 октября 2017 года на улице Сумской в центре Харькова внедорожник Lexus отбросило в толпу пешеходов после столкновения с Volkswagen. В результате аварии погибли шесть человек.

Полиция задержала 20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, и водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова.

Фигурантка дела Елена Зайцева рассказала свою версию случившегося. По ее словам, она ехала на желтый сигнал светофора и не успевала затормозить, когда начал двигаться Volkswagen Touareg.

Геннадий Дронов заявил, что в момент ДТП двигался на зеленый сигнал светофора со скоростью 40 км/час.