В Харькове мотоциклист сбил насмерть пешехода
Вчера, 11:48
Во вторник, 28 мая, на улице Академика Павлова в Харькове произошло смертельное ДТП.
Как сообщили в облуправлении Национальной полиции, 23-летний водитель мотоцикла Yamaha совершил наезд на пешехода.
В результате полученных травм потерпевший умер на месте.
Кроме того, после наезда мотоцикл отбросило на проезжавший по встречной полосе автомобиль Byd.
Водитель и пассажир Yamaha получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу.
Причины аварии пока не установлены.