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В Харькове мотоциклист сбил насмерть пешехода

Вчера, 11:48
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В Харькове мотоциклист сбил насмерть пешехода - фото

Нацполиция

После наезда на пешехода мотоцикл отбросило на автомобиль

Во вторник, 28 мая, на улице Академика Павлова в Харькове произошло смертельное ДТП.

Как сообщили в облуправлении Национальной полиции, 23-летний водитель мотоцикла Yamaha совершил наезд на пешехода.

В результате полученных травм потерпевший умер на месте.

Кроме того, после наезда мотоцикл отбросило на проезжавший по встречной полосе автомобиль Byd.

Водитель и пассажир Yamaha получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу.

Причины аварии пока не установлены.

Теги:   Мотоциклы ДТП Харьков

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