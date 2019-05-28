В Харькове мотоциклист сбил насмерть пешехода Вчера, 11:48 Цей матеріал також доступний українською Нацполиция После наезда на пешехода мотоцикл отбросило на автомобиль Нацполиция

Во вторник, 28 мая, на улице Академика Павлова в Харькове произошло смертельное ДТП.

Как сообщили в облуправлении Национальной полиции, 23-летний водитель мотоцикла Yamaha совершил наезд на пешехода.

В результате полученных травм потерпевший умер на месте.

Кроме того, после наезда мотоцикл отбросило на проезжавший по встречной полосе автомобиль Byd.

Водитель и пассажир Yamaha получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу.

Причины аварии пока не установлены.