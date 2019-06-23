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В Харькове легковушка въехала в горсовет, водитель в больнице — фото

Вчера, 11:58
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В Харькове легковушка въехала в горсовет, водитель в больнице — фото - фото

Нацполиция

Водитель автомобиля Toyota врезался в здание горсовета на площади Конституции в Харькове.

Об этом сообщили в полиции города.

В результате ДТП пострадал 30-летний водитель автомобиля. Он был госпитализирован. Пассажиров в транспортном средстве не было.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Теги:   ДТП Харьков

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