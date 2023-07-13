ДТП с авто и поездом в Черниговской области: в больнице умер еще один ребенок 13 июля, 12:05 ДТП погибли все члены семьи, включая двоих детей (Фото:Полиция Черниговской области/Facebook)

В результате ДТП в Черниговской области с участием поезда и легкового авто погиб еще один ребенок.

Как сообщили в пресс-службе полиции региона, трехлетняя девочка скончалась в больница. Она была единственной выжившей в аварии.

В ведомстве рассказали, что ДТП произошло поздно вечером 12 июля на железнодорожном переезде возле пгт Куликовка.

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В результате столкновения 32-летний водитель, его 29-летняя жена и их 8-летняя дочь погибли на месте.

Второй ребенок получил травмы. Девочку поместили в служебное авто патрульной полиции и повезли навстречу скорой, затем правоохранители сопровождали карету медиков в больницу.

Ребенок умер в больнице.

Все обстоятельства ДТП расследуются.

Фото: Полиция Черниговской области/Facebook

Фото: Полиция Черниговской области/Facebook

По предварительным данным, водитель авто двигался в направлении Нежина через железнодорожный переезд, оборудованный световой и звуковой сигнализацией, а также соответствующими дорожными знаками.

Он проигнорировал запрещенные сигналы и двинулся через переезд, в результате чего произошло столкновение с электричкой.

Следствие собирает материалы о происшествии, устанавливает и допрашивает свидетелей. Назначен ряд экспертиз.

