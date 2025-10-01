В Чернигове авто патрульной полиции насмерть сбило военного. ГБР проводит расследование

Сотрудники ГБР открыли уголовное производство по факту гибели военнослужащего в ДТП в Чернигове.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По информации следствия, 30 сентября около 20:00 в городе Чернигов сотрудник патрульной полиции, управляя служебным автомобилем, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу на пешеходном переходе.

Реклама

Военнослужащий от полученных травм скончался на месте.

По предварительным данным, водитель находился в трезвом состоянии.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами.

В настоящее время назначен ряд экспертиз. По их результатам следователи примут решение о сообщении полицейскому о подозрении и избрании меры пресечения.

29 августа в центре Киева произошло ДТП с участием полиции, в результате чего погиб правоохранитель.