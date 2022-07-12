После возвращения в Украину. Ярославский сдал образцы ДНК и явится в прокуратуру на допрос — УП 12 июля, 19:16 Бизнесмен Александр Ярославский (Фото:Александр Ярославский/Facebook)

Бизнесмен Александр Ярославский, которого подозревают в причастности к резонансному ДТП, после возвращения в Украину сдал биологические образцы для ДНК-экспертизы и придет на допрос в прокуратуру.

Об этом сообщает УП со ссылкой на собеседников в правоохранительных органах и постановления прокуратуры.

В пункте пропуска Малый Березный на границе со Словакией, по данным УП, Ярославский с адвокатом пообщался с представителем прокуратуры и дал согласие на прохождение ДНК-экспертизы, которая должна определить, кто находился за рулем автокортежа Ярославского в начале февраля 2022 года во время ДТП.

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Фото: УП

Фото: УП

Отмечается, что после пересечения границы бизнесмен должен приехать в ОГП на допрос в качестве свидетеля.

Также, как свидетельствуют опубликованные УП документы, по делу об этом ДТП изменена группа прокуроров.

Фото: УП

Фото: УП

Вечером 9 февраля на трассе Киев — Харьков — Должанский обнаружили тело мужчины, которого насмерть сбил автомобиль. ДТП произошло в Чугуевском районе, где в селе Мартовое живет основатель группы DCH Александр Ярославский. На месте происшествия обнаружили номерной знак с цифрами 0018, который принадлежит автомобилю из кортежа бизнесмена.

На следующий день Ярославский улетел в Великобританию, где живет его семья. Когда самолет находился в воздухе, на сайте Министерства внутренних дел появилось сообщение, что полиция вызывает Ярославского на допрос. Бизнесмен заявил журналистам, что вечером 9 февраля он спал дома, и о ДТП узнал из СМИ.

В наезде на пешехода сознался сотрудник компании Ярославского Александр Бережной, однако следствие установило, что его не было на месте ДТП. Мужчине сообщили о подозрении в сокрытии преступления, ГБР открыло дело о попытке привлечь к уголовной ответственности заведомо невиновного, а глава МВД Денис Монастырский уволил начальника харьковской полиции Станислава Перлина.

Дело забрали у харьковских правоохранителей, расследование поручили Главному следственному управлению Нацполиции, а процессуальное руководство — Офису генпрокурора. Правоохранители провели обыски у Ярославского и в его отеле Kharkiv Palace, изъяли сервера с видеозаписями и два автомобиля Mercedes-Benz G-63 версии Brabus 900 Rocket Edition G Wagon.

Генпрокурор Ирина Венедиктова и министр внутренних дел Денис Монастырский призвали Ярославского вернуться в Украину и ответить на вопросы следствия. 12 июля УП сообщила, что Ярославский направляется в Украину.

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