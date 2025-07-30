В Словении в результате ДТП погибли четыре украинки

В Словении произошло ДТП, в котором погибли украинки (Фото: Promet.si / X)

По предварительным данным, украинский водитель микроавтобуса, перевозивший семь человек, врезался в прицеп грузовика, которым управлял россиянин.

Также известно, что авария произошла недалеко от населенного пункта Словенские Коницы, что примерно в 100 километрах к северу от Любляны. По предварительной информации полиции, водитель микроавтобуса врезался в грузовик, который стоял в колонне.

В полиции отметили, что пять человек погибли на месте происшествия, водитель фургона получил легкие травмы, а пассажир — серьезные. Издание добавляет, что причиной ДТП стало превышение скорости.

Изданию также удалось выяснить, что в фургоне находилось шесть женщин и водитель. Пятеро женщин и водитель имели гражданство Украины, национальность одного из пассажиров пока неизвестно.

Сначала полиция объявила о гибели четырех человек. Позже Главное управление полиции подтвердило еще один смертельный случай. Все они являются иностранными гражданами, добавили журналисты.

«На месте еще продолжается идентификация лиц. По предварительной информации, водитель грузовика является гражданином России и не пострадал в ДТП», — заявил представитель полиции.

13 июня в департаменте Сарт на западе Франции, вблизи города Ле-Ман, произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса с украинской регистрацией.

По данным издания Le Parisien, в салоне автобуса находилось около 60 украинцев, среди которых были и дети.

Телеканал BFMTV, ссылаясь на местную префектуру, сообщил, что среди погибших — трое женщин и один мужчина.