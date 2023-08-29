В Румынии автобус с украинцами попал в ДТП: ранены более десяти человек
Последствия аварии (Фото:Digi24)
В понедельник, 28 августа, в Румынии автобус с 40 украинцами попал в аварию. В результате ДТП пострадали 14 человек.
Об этом сообщает Digi24.
Автобус следовал сообщением Констанца-Одесса. Авария произошла в Неводаре. По данным издания, автобус врезался в ограничитель высоты.
Издание отмечает, что сейчас известно о по меньшей мере 14 пострадавших. В больницу доставлены восемь взрослых с травмами головы, верхних и нижних конечностей.
Еще шесть человек прошли медицинское обследование на месте и отказались от госпитализации.
На место аварии прибыли более десяти бригад скорой помощи, несколько пожарных машин и эвакуатор.