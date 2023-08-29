В Румынии автобус с украинцами попал в ДТП: ранены более десяти человек 29 августа, 00:51 Последствия аварии (Фото:Digi24)

В понедельник, 28 августа, в Румынии автобус с 40 украинцами попал в аварию. В результате ДТП пострадали 14 человек.

Об этом сообщает Digi24.

Автобус следовал сообщением Констанца-Одесса. Авария произошла в Неводаре. По данным издания, автобус врезался в ограничитель высоты.

Издание отмечает, что сейчас известно о по меньшей мере 14 пострадавших. В больницу доставлены восемь взрослых с травмами головы, верхних и нижних конечностей.

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Еще шесть человек прошли медицинское обследование на месте и отказались от госпитализации.

На место аварии прибыли более десяти бригад скорой помощи, несколько пожарных машин и эвакуатор.

