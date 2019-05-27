Светлана Ройз
О детях и взрослых. Почему мы живем жизнью своих родителей
Кристина Бердинских
Новые лица по-старому. Как будем избирать парламент?
Александр Гольц
Трибунал России — не указ
Иван Яковина
Кто будет контролировать новый мир будущего?
Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

ДТП с украинцами в Польше: пострадавших посетил консул

Сегодня, 17:59
94
Цей матеріал також доступний українською
ДТП с украинцами в Польше: пострадавших посетил консул - фото

fsHH/pixabay.com

Украинцы попали в ДТП в Польше

В Посольстве Украины в Польше сообщили, что консул посетил двух студенток-украинок, которые попали в ДТП в Польше.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

В сообщении сказано, что из Украины уже прибыли родственники пострадавших.

Консул пообщалась с девушками и их родителями накануне.

Также состоялась встреча с представителем одного из ВУЗов, где учится одна из девушек.

Напомним, что в Польше в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали украинские студентки.

Теги:   ДТП Польша

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

События

Сегодня, 18:13

img
Опубликован полный текст нового Украинского правописания
Геополитика

Вчера, 21:33

img
Выборы в Европарламент: в Венгрии уверенно побеждает партия Орбана
Геополитика

Сегодня, 17:30

img
Российский суд продлил арест всем украинским морякам до конца июля

ТОП 3

События

25 мая, 23:09

img
Зеленский поднялся на сцену во время шоу Лига смеха
13933
События

25 мая, 21:05

img
В Киеве открыли новый пешеходный мост на Владимирскую горку
13374
События

Вчера, 16:35

img
Стеклянный пол нового моста в Киеве покрылся трещинами
11342