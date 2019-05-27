ДТП с украинцами в Польше: пострадавших посетил консул Сегодня, 17:59 94 Цей матеріал також доступний українською fsHH/pixabay.com Украинцы попали в ДТП в Польше fsHH/pixabay.com

В Посольстве Украины в Польше сообщили, что консул посетил двух студенток-украинок, которые попали в ДТП в Польше.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

В сообщении сказано, что из Украины уже прибыли родственники пострадавших.

Консул пообщалась с девушками и их родителями накануне.

Также состоялась встреча с представителем одного из ВУЗов, где учится одна из девушек.

Напомним, что в Польше в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали украинские студентки.