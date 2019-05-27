ДТП с украинцами в Польше: пострадавших посетил консул
Сегодня, 17:59
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В Посольстве Украины в Польше сообщили, что консул посетил двух студенток-украинок, которые попали в ДТП в Польше.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.
В сообщении сказано, что из Украины уже прибыли родственники пострадавших.
Консул пообщалась с девушками и их родителями накануне.
Также состоялась встреча с представителем одного из ВУЗов, где учится одна из девушек.
Напомним, что в Польше в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали украинские студентки.