«Состояние наркотического опьянения полностью опровергнуто». Адвокат экс-депутата Киевсовета Арьевой прокомментировал приговор по делу о ДТП

Оболонский районный суд Киева не согласился с аргументами прокурора и изменил квалификацию действий бывшего депутата Киевсовета Ярины Арьевой по делу о дорожно-транспортном происшествии в ноябре 2022 года.

Об этом NV сообщил адвокат Арьевой Валерий Пидчасюк.

Он напомнил: обвинение настаивало, что женщина нарушила правила дорожного движения в состоянии наркотического опьянения (ч. 2 ст. 286−1 УК Украины).

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«Данные обстоятельства тщательно были проверены в суде. Состояние наркотического опьянения Арьевой было полностью опровергнуто показаниями всех свидетелей, которые были на месте происшествия, в том числе и показаниями сотрудника патрульной полиции. Более того, в ходе рассмотрения дела в суде, был получен ряд токсикологических исследований и заключение токсикологической экспертизы, которые не подтвердили состояние опьянения Арьевой», — заявил защитник.

По его словам, на этом основании суд изменил квалификацию действий экс-депутата на другую статью УКУ — нарушение ПДД без состояния опьянения (ч. 2 ст. 286).

Пидчасюк также отметил, что ДТП произошло в условиях полного блэкаута, вызванного российскими обстрелами энергетической инфраструктуры Украины в 2022 году.

«Согласно заключению экспертизы, скорость автомобиля в момент ДТП не была больше разрешенной в пределах населенного пункта (50 км/ч). Потерпевшая получила от водителя первичную помощь на месте ДТП, в дальнейшем — и финансовую поддержку во время пребывания в больнице, и затем полную материальную компенсацию, о чем было подписано между сторонами соглашение», — добавил адвокат.

ДТП с участием Ярины Арьевой — что известно

27 ноября 2022 года в Оболонском районе Киева Ярина Арьева за рулем автомобиля Volkswagen Polo приблизилась к нерегулируемому пешеходному переходу, где наехала на женщину. Потерпевшая получила переломы ключицы и челюсти, ей выбило зубы, также была зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма и другие повреждения.

В Киевской городской прокуратуре сообщили, что после совершения ДТП в организме водителя обнаружили следы каннабиоидов.

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Арьева признала свою вину в ДТП, однако отвергла обвинения в употреблении наркотиков, назвав это «спланированной дискредитацией». В июне 2023 года она сложила мандат депутата Киевсовета.

В июле 2023 года обвинительный акт в отношении Арьевой направили в суд, ей грозило до шести лет тюрьмы.

13 апреля 2026 года Оболонский райсуд Киева назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы с запретом управлять транспортными средствами сроком на три года. Женщину освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на три года. Прокуратура заявила, что будет обжаловать решение в апелляционном порядке.

25-летняя Ярина Арьева является дочерью Владимира Арьева — украинского журналиста, политика, народного депутата Украины от партии Европейская солидарность.