В оккупированной Донецкой области грузовик с российскими оккупантами столкнулся с маршруткой, погибли 16 человек 7 декабря, 09:58 В микроавтобусе ехали гражданские (Фото:Типичный Донецк/Telegram)

В оккупированной Донецкой области военный грузовик с российскими оккупантами столкнулся с маршруткой. В результате удара погибли 16 человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел на трассе между оккупированными Шахтерском и Торезом. Среди погибших — водитель грузовика с буквой V.

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Четверо пострадавших госпитализированы.

«Трое пострадавших тяжелые, [это] военные, [они находятся] в реанимации», — говорится в сообщении.

Блогер и журналист Денис Казанский сообщил в своем Telegram, что почти все погибшие — гражданские, которые ехали в маршрутке.

Он также опубликовал видео с последствиями аварии.

В конце октября в Архангельской области России контрактник наехал на колонну срочников. В результате погибли два человека, еще 11 военнослужащих пострадали.