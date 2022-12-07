В оккупированной Донецкой области грузовик с российскими оккупантами столкнулся с маршруткой, погибли 16 человек

7 декабря, 09:58
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В микроавтобусе ехали гражданские (Фото:Типичный Донецк/Telegram)

В микроавтобусе ехали гражданские (Фото:Типичный Донецк/Telegram)

В оккупированной Донецкой области военный грузовик с российскими оккупантами столкнулся с маршруткой. В результате удара погибли 16 человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел на трассе между оккупированными Шахтерском и Торезом. Среди погибших — водитель грузовика с буквой V.

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Четверо пострадавших госпитализированы.

«Трое пострадавших тяжелые, [это] военные, [они находятся] в реанимации», — говорится в сообщении.

Блогер и журналист Денис Казанский сообщил в своем Telegram, что почти все погибшие — гражданские, которые ехали в маршрутке.

Он также опубликовал видео с последствиями аварии.

В конце октября в Архангельской области России контрактник наехал на колонну срочников. В результате погибли два человека, еще 11 военнослужащих пострадали.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Донбасс ДТП Российские военные

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