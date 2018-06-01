ДТП с участием полицейского спецавтомобиля в Киеве: медики рассказали о состоянии подростка

13-летний подросток, которого сбил полицейский спецавтомобиль на пешеходном переходе в Киеве, перенес две операции.

Как сообщает ТСН со ссылкой на медиков, операции продолжалась всю ночь.

Парень пришел в сознание, но находится в реанимации. Его состояние тяжелое, но стабильное.

У ребенка переломы ног, рук, ключицы и травма головы.

Напомним, 31 мая в Киеве на улице Григоренко на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил 13-летнего велосипедиста. По данным СМИ, ДТП произошло с участием авто из кортежа президента Украины Петра Порошенко.

В Администрации президента отрицают данную информацию.

По данным полиции, ДТП произошло с участием полицейского автомобиля, который выполнял спецзадание.

Очевидцы сообщили, что у виновника ДТП было много документов из государственных органов.