01 июня 2018, пятница

ДТП с участием полицейского спецавтомобиля в Киеве: медики рассказали о состоянии подростка

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Ребенка сбили на пешеходном переходе

Ребенка сбили на пешеходном переходе

13-летний подросток, которого сбил полицейский спецавтомобиль на пешеходном переходе в Киеве, перенес две операции.

Как сообщает ТСН со ссылкой на медиков, операции продолжалась всю ночь.

Парень пришел в сознание, но находится в реанимации. Его состояние тяжелое, но стабильное.

У ребенка переломы ног, рук, ключицы и травма головы. 

Напомним, 31 мая в Киеве на улице Григоренко на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил 13-летнего велосипедиста. По данным СМИ, ДТП произошло с участием авто из кортежа президента Украины Петра Порошенко.

В Администрации президента отрицают данную информацию.

По данным полиции, ДТП произошло с участием полицейского автомобиля, который выполнял спецзадание.

Очевидцы сообщили, что у виновника ДТП было много документов из государственных органов. 

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