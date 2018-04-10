ДТП с участием полицейских на Закарпатье: СБУ начала расследование

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Полиция обещает обнародовать результаты служебного расследования позже
Фото: Mukachevo.net

Полиция обещает обнародовать результаты служебного расследования позже

В Закарпатской области начали служебное расследование в отношении полицейских, которые попали 9 апреля в ДТП в Береговском районе Закарпатской области.

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, служебное расследование взял под контроль начальник главного управления Национальной полиции в области.

Расследованием этого дела также занимается Управление Службы безопасности Украины в Закарпатской области.

Кроме этого, полиция начала собственное служебное расследование, которое проводят сотрудники Управления внутренней безопасности и инспекция по личному составу управления кадрового обеспечения ГУНП.

О результатах будет сообщено позже.

Напомним, 9 апреля в селе Гать Береговского района Закарпатской области произошло ДТП с участием трех полицейских. Они ехали на служебной Skoda Octavia и были в гражданской одежде. По словам свидетелей с места происшествия, водитель вел себя неадекватно и пытался убежать. В связи с этим очевидцы не исключают, что полицейские находились в состоянии опьянения.

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