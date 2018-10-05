ДТП с участием микроавтобуса с белорусской регистрацией на трассе Одесса-Киев: полиция арестовала водителя-иностранца

В ДТП пострадали шесть иностранцев и украинец

Полиция арестовала водителя микроавтобуса Mercedes Sprinter с белорусской регистрацией из-за ДТП на трассе Одесса-Киев.

По данным полиции, задержанный является гражданином Беларуси. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении, после чего суд изберет ему меру пресечения.

Авария произошла в четверг, 4 октября, на трассе в Николаевской области. Mercedes Sprinter столкнулся с грузовым подъемным краном 10-20т-С: KATO 500, который ехал в попутном направлении.

В результате ДТП пострадали семь человек – шесть граждан Беларуси и один украинец. Им оказался 30-летний житель Киева.

По факту аварии полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лица, которые управляют транспортными средствами) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.