ДТП с Uber в Киеве: опубликовано видео, как очевидцы громили такси, влетевшее в остановку с людьми

В Сети появилось видео, как киевляне громили автомобиль службы такси Uber, водитель которого влетел в остановку с людьми возле станции метро Минская, а после закрылся в салоне и отказался выходить.

На обнародованных кадрах видно, как один из очевидцев бьет ногами по лобовому стеклу машины, требуя, чтобы мужчина за рулем вышел. Другие свидетели тем временем пинали ногами кузов автомобиля.

Ранее сообщалось, что возле станции метро Минская в Киеве водитель сервиса Uber на высокой скорости въехал в остановку общественного транспорта и сбил двоих человек.