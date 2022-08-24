ДТП с Трухиным. Суд назначил 850 гривен штрафа мужчине, который назвал себя водителем

24 августа, 17:35
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Александр Трухин (Фото:Слуга народу — Трухін Олександр — Округ 4)

Александр Трухин (Фото:Слуга народу — Трухін Олександр — Округ 4)

Помощнику депутата Полтавского облсовета Виктору Склеме, который ехал в машине с нардепом Александром Трухиным и взял на себя вину в ДТП, назначили штраф в размере 850 гривен.

Об этом сообщает Полтавщина.

Дарницкий райсуд Киева 9 августа вынес админпостановление в отношении Виктора Склемы, который назвал себя водителем легковушки после ДТП. Судья Елена Лужецкая признала его виновным в аварии и назначила штраф в размере 850 гривен.

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Трухин является фигурантом скандального ДТП, которое произошло 23 августа 2021 года. 1 февраля Украинская правда опубликовала интервью патрульного, который первым прибыл на место ДТП, и видео с его нательной камеры. На видео Трухин предлагал «отблагодарить» полицейского 150 тысячами, пытался покинуть место аварии и отказывался проходить тест на драгере.

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Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   ДТП Авария партия Слуга народа Александр Трухин

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