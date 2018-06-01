ДТП с участием спецавтомобиля в Киеве: полицейский два года сопровождал президентский кортеж

Мать полицейского, который на спецавтомобиле в Киеве на Позняках на пешеходном переходе сбил несовершеннолетнего велосипедиста, рассказала, что ее сын два года обеспечивает сопровождение президентского кортежа.

"Я не могу от всего этого, мне очень тяжело. Два года он работает - там, в президентском кортеже", - рассказала женщина в комментарии ТСН.

Журналисты направила запрос в Администрацию президента для дополнительных разъяснений, но ответа пока не последовало.

В прокуратуре сообщили, что на данный момент нет информации о том, что автомобиль входил в кортеж президента. "Этот автомобиль из категории тех, которые могут привлекаться для соответствующих мероприятий с соответствующим заданием", - пояснили в ведомстве.

Смотрите также ДТП с участием подростка-велосипедиста в Киеве: расследовать аварию поручили СБУ

По данным полиции, в момент ДТП работник батальона сопровождения был на специальном задании, но не был в составе кортежа.

Напомним, 31 мая в Киеве на улице Григоренко на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил 13-летнего велосипедиста. По данным СМИ, ДТП произошло с участием авто из кортежа президента Украины Петра Порошенко.

В Администрации президента отрицают эту информацию.

Ребенок получил переломы ног, рук, ключицы и травму головы. Сейчас состояние мальчика тяжелое, но стабильное.