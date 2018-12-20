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ДТП с пятью погибшими в Херсонской области: появились подробности от полиции

Сегодня, 12:42
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В полиции прокомментировали смертельное ДТП в Херсонской области

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Олешковской районе Херсонской области, в результате которого погибли пять человек.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, 49-летний водитель автомобиля Renault Trafic, двигаясь в направлении села Великие Копаны, не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем УАЗ, который двигался навстречу.

В результате аварии на месте погибли водитель и два пассажира автомобиля Renault Trafic, а также 58-летний водитель УАЗ. Два пассажира УАЗаз телесными повреждениями были госпитализированы в Олешковскую районную больницу, где один из них от полученных травм скончался.

Предварительная правовая квалификация события - ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Как сообщалось, авария произошла 19 декабря.

Теги:   Херсонская область ДТП

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Сегодня, 12:42

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ДТП с пятью погибшими в Херсонской области: появились подробности от полиции

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