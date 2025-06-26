ДТП с участием патрульной машины и подростка на Львовщине: открыто уголовное производство

Работники Государственного бюро расследований (ГБР) открыли уголовное производство по факту ДТП с патрульной машиной, в котором пострадал несовершеннолетний .

Об этом говорится в заявлении пресс-службы бюро в Telegram.

Отмечается, что инцидент произошел 25 июня около 18:34 на автодороге Киев — Чоп вблизи остановки села Красов, что на Львовщине.

По предварительным данным, служебный автомобиль Renault Duster под управлением инспектора полиции наехал на семнадцатилетнего парня.

Из-за ДТП подросток получил телесные повреждения, угрозы его жизни нет.

Сейчас юноша госпитализирован во львовскую детскую больницу Охматдет, продолжаются обследования.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения). Санкцией этой статьи предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет.

Ранее местными Telegram-каналами распространялось видео, как патрульный автомобиль сбил мужчину на пешеходном переходе.

В патрульной полиции заявили, что обстоятельства происшествия устанавливаются и заявили, что инициировали служебное расследование.