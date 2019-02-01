ДТП с маршруткой на трассе Одесса-Рени: в больнице умерла еще одна пострадавшая Сегодня, 12:19 400 Цей матеріал також доступний українською od.npu.gov.ua В результате ДТП погибли уже два человека od.npu.gov.ua

В больнице умерла 41-летняя женщина, которая накануне пострадала в результате ДТП на трассе Одесса-Рени.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.



Таким образом, жертвами ДТП стали уже два человека. Ранее сообщалось, что на месте происшествия погибла 14-летняя девушка.

Предварительно установлено, что причиной ДТП стало то, что водитель легковушки выехал на встречу полосу, где он столкнулся с маршрутным такси.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.



Напомним, 31 января на трассе Одесса-Измаил вблизи села Николаевка столкнулись маршрутка сообщением Килия-Одесса, автомобиль и мотоцикл.