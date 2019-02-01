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ДТП с маршруткой на трассе Одесса-Рени: в больнице умерла еще одна пострадавшая

Сегодня, 12:19
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od.npu.gov.ua

В результате ДТП погибли уже два человека

В больнице умерла 41-летняя женщина, которая накануне пострадала в результате ДТП на трассе Одесса-Рени.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Таким образом, жертвами ДТП стали уже два человека. Ранее сообщалось, что на месте происшествия погибла 14-летняя девушка.

Предварительно установлено, что причиной ДТП стало то, что водитель легковушки выехал на встречу полосу, где он столкнулся с маршрутным такси.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 31 января на трассе Одесса-Измаил вблизи села Николаевка столкнулись маршрутка сообщением Килия-Одесса, автомобиль и мотоцикл.

Теги:   Одесская область ДТП

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