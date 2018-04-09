ДТП с маршруткой и электричкой в Крыму: среди погибших - двое украинцев

По неофициальным данным, водитель маршрутки мог уснуть за рулем

В результате ДТП на нерегулируемом железнодорожном переезде на севере Крыма погибли двое украинцев и трое россиян.

Об этом сообщил Интерфаксу представитель так называемого крымского управления МЧС.

"Родственникам сообщили в Украину, они едут сюда для окончательного опознания и чтобы забрать тела", - сказал собеседник агентства.

Также двое украинцев есть среди семерых пострадавших в том же ДТП.

Напомним, 8 апреля под Армянском маршрутка выехала на железнодорожные пути, в нее врезалась электричка. Погибли пять человек, еще семь получили травмы, в том числе двое - тяжелые.

По словам источника Интерфакса в оперативном штабе на месте чрезвычайного происшествия, по предварительным данным, водитель маршрутки "мог уснуть за рулем или потерять контроль над дорогой из-за приступа болезни".

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Виновным грозят принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до десяти лет, говорится в Уголовном кодексе.