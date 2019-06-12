ДТП с лесовозом на Закарпатье: тела погибших обнаружили на значительных расстояниях от места аварии Сегодня, 13:16 Цей матеріал також доступний українською ГСЧС Причиной ДТП могли стать ливни ГСЧС

Тела трех погибших в результате аварии лесовоза в Закарпатской области обнаружили в начале села Тарасовка, в районе которого и произошло ДТП.

Об этом рассказали в пресс-службе МВД Украины.

Четвертый погибший был найден в 200 метрах от разбитого грузовика, а еще одного обнаружили в 2-х километрах от места происшествия.

«В начале села Тарасовка обнаружили тела 56-летнего, 55-летнего и 38-летнего местных жителей. На окраине села, в лесном массиве в урочище Прыгидское был замечен перевернутый автомобиль марки ЗИЛ, в 200 метрах от авто было обнаружено тело 28-летнего местного жителя, а на расстоянии около 2-х километров от места происшествия — тело 36-летнего мужчины», — говорится в сообщении.

Каким образом погибшие оказались на таких расстояниях от места аварии, не уточняется. При этом в полиции отметили, что грузовик мог перевернуться в результате ливней и подъема уровня воды.

Ранее сообщалось, что в результате аварии лесовоза в Закарпатской области погибли пять человек.