ДТП с двумя погибшими пешеходами в Киеве: полиция открыла производство

Полиция открыла уголовное производство по факту ДТП на Кольцевой дороге, в результате которого погибли два пешехода.

Установлено, что двое мужчин, 1985 и 1976 года рождения, переходили дорогу в неустановленном месте, когда попали под колеса автомобиля Honda, сообщает пресс-служба полиции Киева.

В результате пешеходы от полученных травм погибли на месте.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, а также обращаются к свидетелям аварии с просьбой предоставить показания.