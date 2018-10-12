ДТП с двумя погибшими пешеходами в Киеве: полиция открыла производство

Полиция открыла уголовное производство по факту ДТП на Кольцевой дороге, в результате которого погибли два пешехода.
Установлено, что двое мужчин, 1985 и 1976 года рождения, переходили дорогу в неустановленном месте, когда попали под колеса автомобиля Honda, сообщает пресс-служба полиции Киева.
В результате пешеходы от полученных травм погибли на месте.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, а также обращаются к свидетелям аварии с просьбой предоставить показания.
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