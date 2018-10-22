ДТП с актерами Дизель шоу: водитель автобуса рассказал, что стало причиной аварии

По словам водителя, он отвлекся на Поплавскую

Причиной смертельного ДТП, в которое 20 октября на трассе Киев-Чоп в Киевской области попал автобус с актерами юмористической программы Дизель шоу, стало то, что водитель отвлекся от дороги.

Об этом он сам заявил во время избрания ему меры пресечения в суде, передает ТСН.

По словам мужчины, он отвлекся на актрису Марину Поплавскую, которая в результате аварии погибла.

Как рассказал водитель, время от времени она подходила к нему из-за плохого самочувствия.

"Она стала на колени, вытянулась, говорит, что спина болит. В этот момент, может я немножко отвлекся на нее. Впереди авто я видел, но не думал, что так быстро... Когда хотел совершать обгон, сзади боковым зрением увидел огни. Испугался и выкрутил руль вправо и стал на тормоза. Все", - рассказал он.

Ранее сообщалось, что на трассе Киев-Чоп возле села Мила автобус с участниками Дизель шоу столкнулся с грузовиком.

В результате ДТП погибла актриса Марина Поплавская.

Кроме того, еще двое из восьми пострадавших, актеры Егор Крутоголов и Яна Глущенко, были госпитализированы.