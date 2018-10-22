ДТП с актерами Дизель Шоу: опубликовано последнее видео с актрисой Мариной Поплавской

В Instagram опубликовали видео с актерами Дизель шоу перед аварией

В Сети опубликовано видео, на котором запечатлены актеры Дизель Шоу перед ДТП, в котором погибла актриса Марина Поплавская.

Видео опубликовал у себя в Instagram один из участников Дизель Шоу Олег Иваница.

Напомним, 20 октября в Киевской области на трассе Киев-Чоп возле села Мила автобус с участниками Дизель Шоу столкнулся с грузовиком. В результате ДТП на месте погибла актриса Марина Поплавская.

21 октября в Октябрьском дворце в Киеве состоялась церемония прощания с Мариной Поплавской, а 22 октября с актрисой попрощаются в ее родном Житомире. Церемония прощания состоится в 10:30 в зале Житомирского академического музыкально-драматического театра им. И. Кочерги. После этого пройдёт отпевание в Кафедральном соборе Святой Софии. В этот же день актриса будет похоронена на Корбутовском кладбище на Центральной Аллее в Житомире.