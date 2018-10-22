ДТП с актерами Дизель Шоу: опубликовано последнее видео с актрисой Мариной Поплавской

В Сети опубликовано видео, на котором запечатлены актеры Дизель Шоу перед ДТП, в котором погибла актриса Марина Поплавская.
Видео опубликовал у себя в Instagram один из участников Дизель Шоу Олег Иваница.
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Осінь! Тур по Україні і не тільки). Сьогодні Луцьк, завтра Львів. Друзі, якщо ви знаєте якісь особливо-неймовірно-прекрасно-унікальні місця, обов`язково пишіть. Екскурсійна підгрупа Дизель Шоу при можливості відвідає об’єкт, зафільмує і ще раз уславить ваше і без того уславлене місто) #олегиваница #дизельшоу #тур #концерт #луцьк #львів @marina_dizelshow @bulitka #монтажвдвижущемсяавтобусе
Напомним, 20 октября в Киевской области на трассе Киев-Чоп возле села Мила автобус с участниками Дизель Шоу столкнулся с грузовиком. В результате ДТП на месте погибла актриса Марина Поплавская.
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21 октября в Октябрьском дворце в Киеве состоялась церемония прощания с Мариной Поплавской, а 22 октября с актрисой попрощаются в ее родном Житомире. Церемония прощания состоится в 10:30 в зале Житомирского академического музыкально-драматического театра им. И. Кочерги. После этого пройдёт отпевание в Кафедральном соборе Святой Софии. В этот же день актриса будет похоронена на Корбутовском кладбище на Центральной Аллее в Житомире.
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