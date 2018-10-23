ДТП с 17 машинами: появилось видео, демонстрирующее масштаб аварии в центре Киева с воздуха

В Сети появилось снятое с помощью дрона видео, которое демонстрирует масштаб аварии, произошедшей на Леси Украинки в Киеве во вторник, 23 октября.
В результате происшествия движение на данном участке оказалось полностью заблокированным.
Ранее сообщалось, что в центре Киева автокран, у которого отказали тормоза, протаранил сразу 17 автомобилей.
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При этом, несмотря на масштаб ДТП, в результате него пострадали лишь три человека.
Журнал Новое Время №38
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