23 октября 2018, вторник

ДТП с 17 машинами: появилось видео, демонстрирующее масштаб аварии в центре Киева с воздуха

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В результате ДТП пострадали три человека
Скриншот

В результате ДТП пострадали три человека

В Сети появилось снятое с помощью дрона видео, которое демонстрирует масштаб аварии, произошедшей на Леси Украинки в Киеве во вторник, 23 октября.

В результате происшествия движение на данном участке оказалось полностью заблокированным.

Ранее сообщалось, что в центре Киева автокран, у которого отказали тормоза, протаранил сразу 17 автомобилей.

При этом, несмотря на масштаб ДТП, в результате него пострадали лишь три человека.

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