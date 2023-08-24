Суд избрал меру пресечения участнику ДТП в Винницкой области с 12 погибшими 24 августа, 19:14 В Винницкой области столкнулись ВАЗ и грузовой автомобиль, 12 погибших (Фото:НПУ)

Винницкий городской суд избрал меру пресечения мужчине, которого подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель 12 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Винницкого городского суда.

«По результатам полного и всестороннего судебного разбирательства, суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней», — говорится в сообщении.

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По данным следствия, водитель грузовика, который ехал в направлении города Казатин, в момент выезда на его полосу движения легкового автомобиля во встречном направлении не принял меры для уменьшения скорости вплоть до остановки транспортного средства.

Сообщается, что после этого подозреваемый выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с вышеуказанным легковым автомобилем, который возвращался на полосу движения в направлении Бердичева.

Вечером 22 августа в Винницкой области столкнулись ВАЗ и грузовик. В результате ДТП погиб водитель легковушки и 11 его пассажиров, среди которых шесть детей в возрасте от 2 до 12 лет. Был задержан 42-летний водитель грузовика.