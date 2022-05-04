Масштабное ДТП в Ровенской области: установлены личности всех 38 участников смертельной автокатастрофы — полиция 4 мая, 16:51 Цей матеріал також доступний українською В Ровенской области произошло масштабное ДТП (Фото:www.npu.gov.ua)

Полицейские установили личности всех 38 участников смертельного ДТП в Ровенской области.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Правоохранители установили места жительства всех пострадавших, среди которых 12 мужчин (шесть погибли) и 26 женщин (20 погибли). Среди жертв автокатастрофы двое 17-летних подростков. Всего в автобусе находились несколько семей.

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Киевская область: погибших — 14, травмированных — один;

Житомирская область: погибших — трое, травмированных — пять;

Черниговская область: погибших — один, травмированных — трое;

Харьковская область: погибших — четыре;

Хмельницкая область: погибших — один ( 52-летний водитель пассажирского автобуса), травмированных — один;

52-летний водитель пассажирского автобуса), травмированных — один; Донецкая область: погибших — один;

АР Крым: погибших — один;

Закарпатская область: погибших — один ( 44-летний водитель микроавтобуса);

44-летний водитель микроавтобуса); Ровенская область: травмированных — один;

Одесская область: травмированных — один.

Правоохранители сообщили, что сейчас продолжаются поиски родственников четырех погибших из Киевской области.

«Если кто-то владеет информацией о поиске знакомых или родных лиц из указанного региона, сообщите в полицию по телефону: 067−675−42−92», — сказано в сообщении.

Вечером 3 мая в Ровенской области на трассе Киев-Чоп произошло столкновение микроавтобуса, пассажирского автобуса и бензовоза, в результате которого погибли 26 человек.

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