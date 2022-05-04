Масштабное ДТП в Ровенской области: установлены личности всех 38 участников смертельной автокатастрофы — полиция

4 мая, 16:51
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В Ровенской области произошло масштабное ДТП (Фото:www.npu.gov.ua)

В Ровенской области произошло масштабное ДТП (Фото:www.npu.gov.ua)

Полицейские установили личности всех 38 участников смертельного ДТП в Ровенской области.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Правоохранители установили места жительства всех пострадавших, среди которых 12 мужчин (шесть погибли) и 26 женщин (20 погибли). Среди жертв автокатастрофы двое 17-летних подростков. Всего в автобусе находились несколько семей.

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  • Киевская область: погибших — 14, травмированных — один;
  • Житомирская область: погибших — трое, травмированных — пять;
  • Черниговская область: погибших — один, травмированных — трое;
  • Харьковская область: погибших — четыре;
  • Хмельницкая область: погибших — один (52-летний водитель пассажирского автобуса), травмированных — один;
  • Донецкая область: погибших — один;
  • АР Крым: погибших — один;
  • Закарпатская область: погибших — один (44-летний водитель микроавтобуса);
  • Ровенская область: травмированных — один;
  • Одесская область: травмированных — один.

Правоохранители сообщили, что сейчас продолжаются поиски родственников четырех погибших из Киевской области.

«Если кто-то владеет информацией о поиске знакомых или родных лиц из указанного региона, сообщите в полицию по телефону: 067−675−42−92», — сказано в сообщении.

Вечером 3 мая в Ровенской области на трассе Киев-Чоп произошло столкновение микроавтобуса, пассажирского автобуса и бензовоза, в результате которого погибли 26 человек.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   ДТП Полиция Ровенская область

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