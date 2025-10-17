В Одесской области грузовик сбил насмерть двух военных на блокпосту

Грузовик наехал на двух военнослужащих недалеко от села Сухой Лиман (иллюстративное фото) (Фото: Pexels)

В Одесской области утром в пятницу, 17 октября, грузовик наехал на двух военнослужащих, которые находились возле передвижного блокпоста. В результате ДТП военные 34 и 36 лет погибли.

Об этом сообщила полиция Одесской области.

Авария произошла около 07:00 на автодороге недалеко от села Сухой Лиман. Один пострадавший погиб на месте, второй — в скорой по дороге в больницу.

Как отметили в полиции, 63-летний водитель грузовика объяснил, что не заметил военнослужащих. Проверка показала, что водитель был трезв.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и задержания водителя.

На участке дороги, где произошло ДТП, затруднено движение транспорта. Полиция призвала водителей учитывать эту информацию при выборе маршрута.